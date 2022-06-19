В Венесуэле потерпел крушение военный самолет

Самолет Вооруженных сил Венесуэлы разбился возле международного аэропорта Ла-Чинита в районе Маракайбо, двое пилотов успели катапультироваться, однако получили травмы, сообщает газета El Nacional со ссылкой на соцсети журналистов.

По предварительной информации, учебно-боевой самолет K8-W упал в пределах юрисдикции муниципалитета Сан-Франциско, направляясь в сторону муниципалитета Ла-Каньяда-де-Урданета.

Punto de Corte передает, что Вооруженные силы подтвердили падение самолета, указав, что это произошло в секторе Лос-Кортихос муниципалитета Сан-Франциско. Место происшествия было оцеплено, добавили военные.

Двумя днями ранее в Белгородской области во время тренировочного полета разбился штурмовик Су-25. Пилот выжил, его нашли и доставили в часть, его здоровью ничего не угрожало. По информации военных, авария могла произойти из-за технической неисправности.

Telegram-канал «Белгород № 1» отмечал, что самолет мог столкнуться с опорой линии электропередачи. Авария произошла около 08:00 в районе села Новая Слободка.