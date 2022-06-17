Пожар на Тверской улице в Москве ликвидировали

Пожар, произошедший в здании на Тверской улице в центре Москвы, ликвидировали, информации о пострадавших не поступало, сообщает столичный главк МЧС.

По данным ведомства, пожар был локализован на площади 250 кв. м в 23:50, в в 00:23 его полностью ликвидировали. Сообщение о происшествии поступило в 22:36. Пожарные по прибытии установили, что возгорание происходило на кровле здания.

Пожар произошел в здании 1902 года постройки по адресу: Тверская улица, дом 27, строение 2, ему присвоили второй, повышенный номер сложности из пяти возможных. Источник ТАСС в экстренных службах говорил, что жители загоревшегося дома эвакуировались самостоятельно еще до приезда пожарных. По предварительной информации Тверской межрайонной прокуратуры, возгорание произошло в чердачном помещении.