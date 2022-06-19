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Военная операция на Украине ,  
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«Интерфакс» сообщил о попытке взлома своего Telegram-канала

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В ночь с субботы на воскресенье злоумышленники попытались взломать персональный аккаунт одного из администраторов Telegram-канала «Интерфакса». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

«Злоумышленниками была предпринята попытка взлома персонального аккаунта одного из редакторов «Интерфакса», ответственного за администрирование Telegram-каналов агентства, в результате которой в них было размещено сообщение, к которому агентство «Интерфакс» не имеет никакого отношения» — говорится в сообщении.

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Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Как рассказали в агентстве, действия злоумышленников были пресечены за три минуты, а само «провокационное сообщение» было удалено. В сообщении отмечается, что хакеры попытались взломать только Telegram-канал, внутренняя сеть агентства и клиентские сервисы затронуты не были.

Служба безопасности «Интерфакса» изучает произошедшее. Уже известно, что атака произошла из зарубежных IP-адресов.

Как сообщает Би-би-си, на основном канале агентства, а также в канале «Интерфакс. Рынки» около 23:00 были размещены фотографии погибших военных с подписью на украинском языке.

В 2017-м хакеры атаковали сайт «Интерфакса» и смогли заблокировать компьютеры агентства. Злоумышленники требовали выкуп в биткоинах (0,05 BTC за каждый компьютер или около 16 тыс. руб. по действовавшему тогда курсу).

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9 мая на сайте издания «Лента.ру» появились сообщения с критикой специальной военной операции России на Украине. Перед каждой такой новостью висел дисклеймер: «Этот материал не согласован с руководством», а за публикацию «администрация президента раздаст звездюлей».

Как позже выяснилось, записи оставили сотрудники издания: руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор тех же отделов Александра Мирошникова.

Теги
«Интерфакс» взлом Telegram хакеры

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