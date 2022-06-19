«Интерфакс» сообщил о попытке взлома своего Telegram-канала
В ночь с субботы на воскресенье злоумышленники попытались взломать персональный аккаунт одного из администраторов Telegram-канала «Интерфакса». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
«Злоумышленниками была предпринята попытка взлома персонального аккаунта одного из редакторов «Интерфакса», ответственного за администрирование Telegram-каналов агентства, в результате которой в них было размещено сообщение, к которому агентство «Интерфакс» не имеет никакого отношения» — говорится в сообщении.
Как рассказали в агентстве, действия злоумышленников были пресечены за три минуты, а само «провокационное сообщение» было удалено. В сообщении отмечается, что хакеры попытались взломать только Telegram-канал, внутренняя сеть агентства и клиентские сервисы затронуты не были.
Служба безопасности «Интерфакса» изучает произошедшее. Уже известно, что атака произошла из зарубежных IP-адресов.
Как сообщает Би-би-си, на основном канале агентства, а также в канале «Интерфакс. Рынки» около 23:00 были размещены фотографии погибших военных с подписью на украинском языке.
В 2017-м хакеры атаковали сайт «Интерфакса» и смогли заблокировать компьютеры агентства. Злоумышленники требовали выкуп в биткоинах (0,05 BTC за каждый компьютер или около 16 тыс. руб. по действовавшему тогда курсу).
9 мая на сайте издания «Лента.ру» появились сообщения с критикой специальной военной операции России на Украине. Перед каждой такой новостью висел дисклеймер: «Этот материал не согласован с руководством», а за публикацию «администрация президента раздаст звездюлей».
Как позже выяснилось, записи оставили сотрудники издания: руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор тех же отделов Александра Мирошникова.