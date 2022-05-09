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На «Ленте.ру» опубликовали статьи с критикой военных действий на Украине

Несколько антивоенных материалов появились на сайте издания утром. Перед каждой такой новостью висело предупреждение, что «этот материал не согласован с руководством»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На сайте издания «Лента.ру» утром появились несколько статей с критикой в адрес властей России и военной операции на Украине. Они исчезли с сайта в районе 10:30 (мск).

Перед каждой такой новостью висел дисклеймер: «Этот материал не согласован с руководством», а за публикацию «администрация президента раздаст звездюлей».

Под одним из сохранившихся в веб-архиве материалов есть подпись, что «за данный перформанс» ответственны руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор тех же отделов Александра Мирошникова. «Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище», — говорилось в их сообщении.

Поляков в заявлении, которое цитирует «Медиазона» (Минюст включил издание в реестр иноагентов), объяснил, что они выбрали 40–45 новостей, которые «российские СМИ начали замалчивать» и расписали их максимально подробно.

Главред издания Владимир Тодоров отказался от комментариев.

РБК направил запрос в «Ленту.ру», а также обратился за комментариями к Полякову и Мирошниковой.

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Вечером 14 марта редактор Марина Овсянникова выбежала в эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом. Девушка развернула плакат за спиной ведущей Екатерины Андреевой и начала выкрикивать лозунги. На следующий день Останкинский суд Москвы оштрафовал девушку на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал действия Овсянниковой хулиганством.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл необходимость «денацификации и демилитаризации» соседнего государства.

В начале мая Путин подписал закон о наказании за фейки о действиях вооруженных сил. Так, за распространение ложной информации россиянам грозит штраф до 5 млн руб. или лишение свободы сроком до 15 лет. Также вводится ответственность за дискредитацию вооруженных сил и призывы к санкциям в отношении России. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объясняла необходимость введения в УК новых статей «информационной войной» против России.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
При участии
Алена Прохоренко
«Лента.ру» Парад Победы антивоенная акция Военная операция на Украине
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