На «Ленте.ру» опубликовали статьи с критикой военных действий на Украине

Несколько антивоенных материалов появились на сайте издания утром. Перед каждой такой новостью висело предупреждение, что «этот материал не согласован с руководством»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На сайте издания «Лента.ру» утром появились несколько статей с критикой в адрес властей России и военной операции на Украине. Они исчезли с сайта в районе 10:30 (мск).

Перед каждой такой новостью висел дисклеймер: «Этот материал не согласован с руководством», а за публикацию «администрация президента раздаст звездюлей».

Под одним из сохранившихся в веб-архиве материалов есть подпись, что «за данный перформанс» ответственны руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор тех же отделов Александра Мирошникова. «Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище», — говорилось в их сообщении.

Поляков в заявлении, которое цитирует «Медиазона» (Минюст включил издание в реестр иноагентов), объяснил, что они выбрали 40–45 новостей, которые «российские СМИ начали замалчивать» и расписали их максимально подробно.

Главред издания Владимир Тодоров отказался от комментариев.

РБК направил запрос в «Ленту.ру», а также обратился за комментариями к Полякову и Мирошниковой.

Читайте на РБК Pro Pro Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Статьи Pro Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Инструкции Pro Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Статьи Pro «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ Инструкции Pro Динамика рубля: чем можно объяснить курс сейчас и что будет дальше Динамика рубля: чем можно объяснить курс сейчас и что будет дальше Статьи Pro Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Инструкции Pro Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI Исследования Pro Кругом одни клоны: как заработать на копировании чужого бизнеса Кругом одни клоны: как заработать на копировании чужого бизнеса Статьи

Вечером 14 марта редактор Марина Овсянникова выбежала в эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом. Девушка развернула плакат за спиной ведущей Екатерины Андреевой и начала выкрикивать лозунги. На следующий день Останкинский суд Москвы оштрафовал девушку на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал действия Овсянниковой хулиганством.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл необходимость «денацификации и демилитаризации» соседнего государства.

В начале мая Путин подписал закон о наказании за фейки о действиях вооруженных сил. Так, за распространение ложной информации россиянам грозит штраф до 5 млн руб. или лишение свободы сроком до 15 лет. Также вводится ответственность за дискредитацию вооруженных сил и призывы к санкциям в отношении России. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объясняла необходимость введения в УК новых статей «информационной войной» против России.