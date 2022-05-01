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При падении легкомоторного самолета под Красноярском погиб один человек

В Красноярском крае один человек погиб при падении легкомоторного самолета, еще один пострадал, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По предварительной информации, происшествие произошло около 16 часов (13:00 мск) в 120 км от Красноярска, в районе деревни Голубевка. На борту самолета находились два человека. «В результате произошедшего один человек погиб, второй доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в СК.

При крушении вертолета Ми-8 в Забайкалье погиб человек
Общество

По факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В этот же день, 1 мая, жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 на аэродром в городе Могоча Забайкальского края. В результате происшествия погиб один человек, пятеро — госпитализированы, рассказали РБК в пресс-службе минздрава Забайкалья.

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Теги
авиакрушение Красноярский край легкомоторный самолет
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