Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве на следующей неделе

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К следующим выходным в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. Об этом сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«У нас практически каждый день будут дожди различной интенсивности. И не исключено, что они будут достигать во вторник и в среду категории сильных. Поэтому да, действительно. Где-то может выпасть не половина, а треть месячной нормы», — сказала Позднякова.

По словам метеоролога, погоду на следующей неделе будут определять циклоны. «Мы будем находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, с которым, как правило, такие активные процессы: грозы, ливни или резкие перепады атмосферного давления и температуры», — сказала она.

В понедельник, 20 июня, ожидается около 22–24 градусов, сообщила Татьяна Позднякова, а в среду и четверг температура «вряд ли дотянет до отметки 20 градусов». К следующим выходным вероятность дождя уменьшится и температура воздуха превысит отметку плюс 25 градусов.

При этом на середине уходящей недели Позднякова спрогнозировала, что после 20 июня в Москве вновь наступит жаркая погода. Метеоролог не исключила, что местами температура будет достигать плюс 30 градусов.

Ранее синоптики пообещали москвичам, что лето этого года будет теплее предыдущего. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил РБК, что в июне ожидается превышение климатической нормы в пределах 1 градуса, а в июле превышение составит уже около 1,5 градуса.