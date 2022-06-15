Синоптики назвали сроки возвращения жары в Москву

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После 20 июня в Москву придет жаркая погода с температурой воздуха около плюс 25–28 градусов, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Метеоролог не исключила, что местами температура будет достигать плюс 30 градусов.

«Погоду будет определять западный антициклон, на юго-западе Европы он привел к формированию очень жаркой погоды. Но такого у нас, конечно, не будет, потому что мы будем находиться в другой воздушной массе, которая под лучами солнца в условиях антициклона будет прогреваться. Насколько долго задержится погода, сейчас сказать сложно», — пояснила Позднякова.

Роман Вильфанд также сообщил «Москве 24» про возвращение жаркой погоды в столицу после 20 июня.

Ранее синоптики пообещали москвичам, что лето этого года будет теплее предыдущего. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил РБК, что в июне ожидается превышение климатической нормы в пределах 1 градуса, а в июле превышение составит уже около 1,5 градуса.