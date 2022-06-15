Синоптики назвали сроки возвращения жары в Москву

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 59,25 (-1,72) Инвестиции, 14:23
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 57,09 (-0,69) Инвестиции, 14:23
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 18:44
Цены на газ в Европе взлетели на 25% и превысили $1300 за тыс. куб. м Инвестиции, 18:36
Рекордсмен КХЛ по числу матчей рассказал о нежелании завершать карьеру Спорт, 18:22
«Газпром нефть» разработала биоразлагаемую канистру для моторного масла Пресс-релиз, 18:22
В Москве нашли тело генерал-майора СВР в отставке Общество, 18:21
Тренер молодежной сборной России сменит Кержакова в клубе РПЛ Спорт, 18:21
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 18:20
Банк «Дом.РФ» снизит ставки по ипотеке Недвижимость, 18:13
Путин и президент ЮАР обсудили поставки продуктов и удобрений в Африку Политика, 18:13
Балет, голограммы и Киркоров: чем удивляют гостей ПМЭФа. Видео Бизнес, 18:10
В Москве установят памятник Жанне Фриске Общество, 18:07
Р — ресентимент: откуда в нас возникает чувство озлобленности Экономика образования, 18:00
Поколение альфа в цифрах: к чему готовиться маркетологам и социологам Совместный проект, 17:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

Синоптики назвали сроки возвращения жары в Москву

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

После 20 июня в Москву придет жаркая погода с температурой воздуха около плюс 25–28 градусов, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Метеоролог не исключила, что местами температура будет достигать плюс 30 градусов.

«Погоду будет определять западный антициклон, на юго-западе Европы он привел к формированию очень жаркой погоды. Но такого у нас, конечно, не будет, потому что мы будем находиться в другой воздушной массе, которая под лучами солнца в условиях антициклона будет прогреваться. Насколько долго задержится погода, сейчас сказать сложно», — пояснила Позднякова.

Роман Вильфанд также сообщил «Москве 24» про возвращение жаркой погоды в столицу после 20 июня.

Ранее синоптики пообещали москвичам, что лето этого года будет теплее предыдущего. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил РБК, что в июне ожидается превышение климатической нормы в пределах 1 градуса, а в июле превышение составит уже около 1,5 градуса.

Теги
погода в Москве лето синоптики новости

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Синоптик пообещал умеренно теплое лето в Центральной России
Общество
Вильфанд спрогнозировал июльскую погоду в Москве к концу недели
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Центральной России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter