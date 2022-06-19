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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении двух «Ураганов» на заводе в Харькове

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода, сообщает Минобороны в Telegram.

Всего, по данным ведомства, силы ракетных войск и артиллерии поразили 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также личный состав и военную технику ВСУ в 123-х районах.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ
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Фото:Минобороны РФ

Накануне Минобороны сообщало об уничтожении четырех взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и четырех взводов 155-мм гаубиц М777 в районах Донецкой народной республики. Силы российской авиации поразили пять боевых машин РСЗО «Град» в районах Луганской народной республики, передавали в ведомстве.

По информации Минобороны, всего с начала проведения военной операции уничтожены: 207 самолетов, 132 вертолета, более 1,2 тыс. беспилотников, 344 зенитных ракетных комплекса, более 3,6 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины РСЗО, более 2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 3,7 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.



 

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