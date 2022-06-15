Абрамченко рассказала насколько подорожали проекты в «мусорной» отрасли

Из-за западных санкций проекты по обращению с отходами подорожали примерно на 30%, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, отрасль по утилизации мусора очень сильно зависит от импортного оборудования

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Из-за ограничений на поставки оборудования из западных стран, которые были введены после начала военной спецоперации России на Украине, и других факторов стоимость проектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) выросла примерно на 30%. Об этом в интервью РБК рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы очень переживали, что необходимое для отрасли утилизации оборудование будет воспринято недружественными странами как оборудование двойного назначения и, соответственно, мы не сможем это оборудование завозить», — призналась она. Но, по ее словам, в сфере ТКО разная ситуация с точки зрения зависимости от импортного оборудования: есть очень большая зависимость в утилизации и практически нет зависимости в обработке отходов. «Там только лазерные сепараторы у нас импортные, а все остальное отечественное», — сказала вице-премьер.

Ранее стало известно, что операторы по вывозу отходов должны полностью заменить мусоровозы из западных стран в течение пяти лет. После начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел ограничения на доставку грузов в Россию. Вслед за этим прекратились поставки запчастей для автомобилей, а затем производство на российских заводах остановил ряд автомобильных компаний. По данным «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор мусорной реформы), в общей сложности на европейских и японских производителей приходится 3,8 тыс. мусоровозов в России, или 25% рынка.

«Мусорные» компании уже попросили у правительства 50 млрд руб. в виде субсидий и льготных кредитов на покрытие расходов из-за последствий введения санкций, включая подорожание запчастей для мусоровозов и рост неплатежей за вывоз мусора.



По поручению Абрамченко «Российский экологический оператор» собрал информацию о возможности российских производителей по замещению поставок западного оборудования. Дополнительное финансирование на «мусорные» проекты будет привлекаться в рамках «зеленого» финансирования, федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и выпуска облигаций по линии РЭО, заключила она.