Два человека пострадали при крушении мотопараплана в Свердловской области

Под городом Первоуральском к западу от Екатеринбурга два человека пострадали в результате падения мотопараплана. Об этом РБК рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, в результате чего транспортное средство упало. Выезжавшие на место авиакатастрофы сотрудники полиции установили, что одним из пострадавших является ранее судимый за незаконный оборот оружия житель Екатеринбурга», — рассказал Горелых. По его словам, мужчина госпитализирован с травмой черепа, врачи борются за его жизнь.

Второй пострадавший сначала покинул место происшествия, а позже сам явился к врачам. Как рассказал Горелых, мужчина отделался ушибами.

Представитель МВД отметил, что в районе падения мотопараплана разрешения на полет не давали. Полиция начала проверку, отметил Горелых.