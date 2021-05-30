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Два человека пострадали при крушении мотопараплана в Свердловской области

Под городом Первоуральском к западу от Екатеринбурга два человека пострадали в результате падения мотопараплана. Об этом РБК рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, в результате чего транспортное средство упало. Выезжавшие на место авиакатастрофы сотрудники полиции установили, что одним из пострадавших является ранее судимый за незаконный оборот оружия житель Екатеринбурга», — рассказал Горелых. По его словам, мужчина госпитализирован с травмой черепа, врачи борются за его жизнь.

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Второй пострадавший сначала покинул место происшествия, а позже сам явился к врачам. Как рассказал Горелых, мужчина отделался ушибами.

Представитель МВД отметил, что в районе падения мотопараплана разрешения на полет не давали. Полиция начала проверку, отметил Горелых.

В 2018 году мотопараплан потерпел крушение в Оренбурге. Пилот погиб на месте крушения.

полет Свердловская область МВД новости
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