При падении параплана в Новой Москве пострадали два человека

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Два человека пострадали при падении аэроплана в Новой Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту получения телесных повреждений двумя гражданами в районе деревни Бабенки на территории Новой Москвы», — говорится в сообщении.

Источник РБК в правоохранительных органах пояснил, что два человека пострадали при использовании параплана. «Ловили ветер и так неудачно покатались», — сказал он.

По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавшими оказались двое мужчин 34 и 45 лет. Издание сообщает, что их доставили в больницу.