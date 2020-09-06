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При падении параплана в Новой Москве пострадали два человека

Фото: Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Два человека пострадали при падении аэроплана в Новой Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту получения телесных повреждений двумя гражданами в районе деревни Бабенки на территории Новой Москвы», — говорится в сообщении.

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Источник РБК в правоохранительных органах пояснил, что два человека пострадали при использовании параплана. «Ловили ветер и так неудачно покатались», — сказал он.

По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавшими оказались двое мужчин 34 и 45 лет. Издание сообщает, что их доставили в больницу.

В июне двое мужчин пострадали при падении с параплана на территории курорта «Роза хутор» в Краснодарском крае. Одного из них госпитализировали в реанимацию.

Теги: параплан, новости
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