В Колумбии суд назначил президенту два дня домашнего ареста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 09:24
Лучшие моменты боя Бетербиев — Смит за три титула. Видео Спорт, 09:10
Российский вратарь установил личный антирекорд в Кубке Стэнли Спорт, 09:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:03
Американская компания создала наушники, которые будут читать мысли Экономика инноваций, 09:00
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 08:55
Генсек НАТО заявил, что Россию назовут угрозой безопасности на саммите Политика, 08:55
Как бегать без травм и с пользой для здоровья: советы и ключевые правила Pro, 08:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:53
В Омской области двое мужчин разбились при падении параплана Общество, 08:36
Казахстан призвал запретить ядерное оружие из-за конфликта на Украине Политика, 08:35
Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Тампу» в финале Кубка Стэнли Спорт, 08:35
В Колумбии суд назначил президенту два дня домашнего ареста Политика, 08:11
Непобежденный российский боксер завоевал третий титул чемпиона мира Спорт, 08:03

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

В Колумбии суд назначил президенту два дня домашнего ареста

Верховный суд департамента Магдалена в Колумбии назначил наказание в виде двух дней домашнего ареста или штрафа в размере двух минимальных зарплат президенту Ивану Дуке и министру культуры Анжелике Майоло из-за несоблюдения судебного решения, сообщает El Tiempo.

Суд счел, что стороны проигнорировали судебное решение 2021 года, согласно которому власти должны были разработать и реализовать план мероприятий, приуроченных к 500-летию города Санта-Марта, расположенного на севере Колумбии еще в 2020 году.

Майоло написала в Twitter, что министерство культуры выполнило свои обязательства и предоставило доказательства этому, и заявила, что будет обжаловать решение суда. Представитель администрации президента Виктор Муньос отметил, что этот приговор не является окончательным, а дело передадут на рассмотрение в судебную дисциплинарную комиссию.

Юридический секретарь президента Херман Кинтеро указал, что административный суда не имеет компетенции для наложения санкций против главы страны. «Мы будем защищать конституционную власть господина президента во всех судебных и дисциплинарных инстанциях, к которым это имеет место», — сказал он.

Кандидат в президенты Колумбии заявил об опасениях за свою жизнь
Политика
Фото:Guillermo Legaria / Getty Images

Двумя неделями ранее Верховный суд департамента Ибаге назначил Дуке пять суток домашнего ареста и штраф в размере пятнадцати месячных зарплат за неуважение к приговору суда по делу о защите национального парка Лос-Невадос. Суд счел, что правительство во главе с Дуке не выполнило требование суда от 2020 года о мерах по защите экосистемы парка, в том числе не создало специальное командование по борьбе с экологическими преступлениями на его территории.

Опрошенные El Tiempo эксперты тогда назвали судебное решение невыполнимым из-за того, что любые иски против президента должна рассматривать обвинительная комиссия палаты представителей. К тому же он имеет право неприкосновенности, с момента принятия которого в стране в 1991 году ни один президент не получал постановление на арест, отметило издание.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты
Статьи
Pro
Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Edward Smith / Getty Images Чего ждать от «криптозимы». Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции

Эксперты указали, что суд направил решение в трудовую палату Верховного суда для пересмотра. Однако окончательное решение примет Конституционный суд, подчеркнули они.

Теги
суд домашний арест Колумбия президент

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Кандидат в президенты Колумбии заявил об опасениях за свою жизнь
Политика
Суд приговорил президента Колумбии к пяти суткам домашнего ареста
Политика
Байден сделал Колумбию одним из основных союзников США вне НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter