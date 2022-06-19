В Колумбии суд назначил президенту два дня домашнего ареста

Верховный суд департамента Магдалена в Колумбии назначил наказание в виде двух дней домашнего ареста или штрафа в размере двух минимальных зарплат президенту Ивану Дуке и министру культуры Анжелике Майоло из-за несоблюдения судебного решения, сообщает El Tiempo.

Суд счел, что стороны проигнорировали судебное решение 2021 года, согласно которому власти должны были разработать и реализовать план мероприятий, приуроченных к 500-летию города Санта-Марта, расположенного на севере Колумбии еще в 2020 году.

Майоло написала в Twitter, что министерство культуры выполнило свои обязательства и предоставило доказательства этому, и заявила, что будет обжаловать решение суда. Представитель администрации президента Виктор Муньос отметил, что этот приговор не является окончательным, а дело передадут на рассмотрение в судебную дисциплинарную комиссию.

Юридический секретарь президента Херман Кинтеро указал, что административный суда не имеет компетенции для наложения санкций против главы страны. «Мы будем защищать конституционную власть господина президента во всех судебных и дисциплинарных инстанциях, к которым это имеет место», — сказал он.

Двумя неделями ранее Верховный суд департамента Ибаге назначил Дуке пять суток домашнего ареста и штраф в размере пятнадцати месячных зарплат за неуважение к приговору суда по делу о защите национального парка Лос-Невадос. Суд счел, что правительство во главе с Дуке не выполнило требование суда от 2020 года о мерах по защите экосистемы парка, в том числе не создало специальное командование по борьбе с экологическими преступлениями на его территории.

Опрошенные El Tiempo эксперты тогда назвали судебное решение невыполнимым из-за того, что любые иски против президента должна рассматривать обвинительная комиссия палаты представителей. К тому же он имеет право неприкосновенности, с момента принятия которого в стране в 1991 году ни один президент не получал постановление на арест, отметило издание.

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Эксперты указали, что суд направил решение в трудовую палату Верховного суда для пересмотра. Однако окончательное решение примет Конституционный суд, подчеркнули они.