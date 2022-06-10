Кандидат в президенты Колумбии заявил об опасениях за свою жизнь

Фото: Guillermo Legaria / Getty Images

Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес отказался участвовать в публичных мероприятиях из-за опасений за свою жизнь. Об этом он заявил в Twitter

«В данный момент я уверен, что моя жизнь находится в опасности. Понятно, что от политической группы, которая ведет себя как преступная группировка, можно ожидать всего, даже самого серьезного», — написал Эрнандес.

В связи с этим он решил отменить все свои публичные выступления вплоть до второго тура выборов 19 июня.

Первый тур президентских выборов в Колумбии состоялся 29 мая. Кандидат от левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро набрал более 40% голосов, лидер движения «Лига антикоррупционных правителей» и мэр Букараманги Родольфо Эрнандес — 28%, лидер правой коалиции «Команда за Колумбию» Федерико Гутьеррес — 23% голосов. Так как никто из кандидатов не получил больше 50% голосов, 19 июня состоится второй тур выборов.

Действующим президентом Колумбии является Иван Дуке. Однако в начале июня Верховный суд Ибаге назначил ему пять суток домашнего ареста из-за того, что он не исполнил постановление 2020 года, которое обязало правительство разработать и реализовать план по защите национального парка Лос-Неведас. Судебные эксперты считают решение суда невыполнимым, так как президент имеет право неприкосновенности, также иски против президента должна рассматривать только обвинительная комиссия палаты представителей.