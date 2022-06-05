Суд приговорил президента Колумбии к пяти суткам домашнего ареста

Верховный суд Ибаге назначил президенту Колумбии Ивану Дуке пять суток домашнего ареста за неуважение к предыдущему приговору суда по делу о защите национального парка Лос-Невадос. Текст судебного решения опубликовала газета El Tiempo (.pdf).

Суд счел, что правительство во главе с Дуке не выполнило требование суда от 2020 года о мерах по защите экосистемы парка, в том числе не создало специальное командование по борьбе с экологическими преступлениями на его территории.

Помимо пяти суток домашнего ареста Дуке получил штраф в размере 15 месячных зарплат.

При этом эксперты, которых опросила газета, назвали судебное решение невыполнимым из-за того, что любые иски против президента должна рассматривать обвинительная комиссия Палаты представителей. К тому же он имеет право неприкосновенности, с момента принятия которого в стране в 1991 году ни один призидент не получал постановление на арест, отметило издание.



Эксперты отметили, что суд направил решение в трудовую палату Верховного суда для пересмотра. Однако окончательное решение примет Конституционный суд, подчеркнули они.