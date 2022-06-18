Захарова назвала визит Макрона и Шольца в Киев политическим шоу

Визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину был совершен на камеру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Это все часть шоу. Они работают, они работу работают по-рабочему. Вот я бы так это назвала. Потому что есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, с контактами и так далее», — сказала она.

По словам Захаровой, переговоры Украины с представителям стран ЕС могли бы пройти и по закрытой видеосвязи или с участием спецпредставителя, а приезжать в Киев для «политического шоу» главам государств не было необходимости.

Визит Макрона, Щольца и Драги состоялся 16 июня. Главы государств поддержали стремление Украины стать членом Евросоюза. Также они поддержали кандидатуру Молдовы.

Поездка состоялась за десять дней до саммита Евросоюза, на котором о предоставлении Украине статуса страны-кандидата должно быть объявлено официально. Президент Эмманюэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Марио Драги прибыли в украинскую столицу рано утром в четверг на специальном поезде через польскую границу — под звуки сирен противовоздушной обороны. Совместное фото трех лидеров за столом в купе поезда стало первым этапом визита, подробности которого до последнего момента хранились в тайне.

Начался визит с посещения киевского пригорода Ирпень, в котором лидеры осмотрели разрушения. В этот же день в Киеве с визитом находился и президент Румынии Клаус Йоханнис, также принявший участие в переговорах с Зеленским.