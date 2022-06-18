Минцифры запустит сервис электронной купли-продажи автомобилей

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минцифры летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи «Госуслуг». Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на полях ПМЭФа, передает «РИА Новости».

«Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи «Госуслуг». И мы планируем, что летом мы введем этот сервис в промышленную эксплуатацию», — сказал Шадаев.

Речь идет об усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которая согласно законодательству равносильна подписи от руки.

Электронная подпись — инструмент, с помощью которого можно идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. В России в электронном документообороте используется три вида подписи, они различаются по степени защиты и области применения. Усиленная неквалифицированная электронная подпись — это две уникальные последовательности символов: ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи.