Ефимов раскрыл детали программы по освоению бывших промзон Москвы

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В Москве с начала 2022 года в программу комплексного развития территорий (КРТ) по проекту «Индустриальные кварталы» попали 46 участков в бывших промзонах столицы. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь, по его словам, идет об участках бывших промзон и неэффективно используемых территорий в девяти округах столицы общей площадью 570 га. Размеры участков варьируются от 0,36 до 51,3 га, уточнил он. Наибольшее число участков (14) расположено в Северо-Восточном административном округе Москвы.

Ефимов добавил, что в строительство индустриальных кварталов на месте этих промзон будет вложено более 2,2 трлн руб. «После реализации проектов в городской бюджет будет ежегодно поступать 315 млрд руб. и в столице появится около 150 тыс. рабочих мест», — рассказал вице-мэр.

Власти планируют построить на 46 участках более 11 млн кв. м недвижимости. Сейчас эти территории в большинстве случаев заняты складами, самостроями либо заброшены. Как пояснили власти, если собственники откажутся самостоятельно застраивать данные участки, то этим займется город — сам или с помощью инвесторов, привлеченных по результатам торгов. В последних двух случаях правообладатели участков получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней объектов.

Московский проект «Индустриальные кварталы» подразумевает комплексное развитие неэффективно используемых, фактически заброшенных городских территорий. В целом в рамках проекта планируется преобразовать территорию Москвы общей площадью около 2 тыс. га. За счет развития бывших производственных зон и неиспользуемых территорий город рассчитывает получить около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций власти оценивают в 7 трлн руб., проект должен принести бюджету Москвы около 3 трлн руб. в текущих ценах.

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Первый договор о преобразовании бывших промзон был заключен в Москве в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» общей площадью 5,9 га. В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована часть бывшей промзоны «Коровино» на севере столицы. В прошлом году на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка «Коровино». К настоящему моменту город заключил с инвесторами уже семь договоров на развитие бывших промзон в разных районах столицы.