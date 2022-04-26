В промзоне на юго-востоке Москвы построят новый производственный комплекс

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В промышленной зоне на Ферганской улице на юго-востоке Москвы планируется построить производственный комплекс, появление нового предприятия создаст дополнительные рабочие места для москвичей. О таких планах рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Речь идет об участке площадью около 0,33 га, который расположен по адресу: Сормовский проезд, владение 13. Ранее мэр Сергей Собянин утвердил проект внесения изменений в правила землепользования и застройки этого участка.

«Этот проект будет реализовываться за счет инвестора, а на производстве в будущем появится около 200 новых рабочих мест. Строительство и работа предприятия будут вестись на современном оборудовании, поэтому производство не будет мешать местным жителям», — уточнила Княжевская.

В планах властей построить на участке здание высотой не более 25 м. Ожидается, что на предприятии будут производить окна и двери. Завершить строительство планируется до конца 2025 года.

Москва реализует проект по реорганизации давно не использующихся по назначению промышленных зон. Согласным данным столичного стройкомплекса, в Москве насчитывается 196 производственных и промышленных зон, которые предлагается использовать в интересах горожан и развития экономики. Так, в начале апреля в промзоне «Южный порт» на юго-востоке столицы в рамках первой очереди реконструкции данной территории ввели в эксплуатацию дата-центр — здание площадью 11 тыс. кв. м, состоящее из двух корпусов высотой от двух до пяти этажей. В дальнейшем, как ожидается, на территории промзоны «Южный порт» появятся жилые кварталы, транспортная инфраструктура, общественные кластеры и озелененные пространства.