Москва более чем наполовину выполнила годовой план по строительству жилья

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В Москве с начала года ввели в эксплуатацию более 4,3 млн кв. м недвижимости разного назначения, в том числе 2,4 млн кв. м жилья. Такие данные привел в пятницу вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Темпы строительства недвижимости в Москве остаются стабильно высокими: с начала года в столице ввели уже более 4,3 млн кв. м различной недвижимости, выполнив годовой план более чем наполовину. При этом было введено свыше 2,4 млн «квадратов» жилой площади, это более 54% от годового плана», — отметил заммэра.

По словам Бочкарева, в Москве сохраняется интерес инвесторов и к строительству коммерческой недвижимости. «С начала года введено более 350 тыс. кв. м недвижимости коммерческого назначения, в том числе три производственных объекта, четыре гостиницы и шесть административно-деловых зданий», — уточнил он.

Всего в планах столичных властей в этом году построить 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,5 млн кв. м жилья.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что городскую инвестиционную программу, намеченную на ближайшие три года, сохранят в полном объеме. По его словам, в последнее время на разных уровнях власти был принят целый ряд мер, которые упрощают градостроительное планирование и строительство. «У нас в последнее время ведется активное строительство, создаются новые микрорайоны, вводится в эксплуатацию много жилья. Конечно, нам необходимо строить и новые объекты соцкультбыта — поликлиники, детские сады, школы. Мы все эти программы сохранили: все стройки, которые начаты, продолжаются, которые запланированы к строительству, тоже начинают реализовываться», — сказал тогда мэр.