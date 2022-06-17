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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал цели спецоперации после слов главы ДНР о русских городах

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Главной целью российской спецоперации является обеспечение безопасности и спасение жителей Донбасса от «варварских» действий Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова главы ДНР Дениса Пушилина, который заявил «РИА Новости» накануне, что целью специальной военной операции должно стать освобождение «всех русских городов». Руководителя ДНР спросили, какой будет судьба Одессы. Пушилин, не исключил, что Украина «в каком-то обозримом будущем» исчезнет как государство, и заявил, что российская армия и военные Донбасса будут вынуждены выйти за границы республик для обеспечения безопасности ДНР и ЛНР.

«Противник, получая новое вооружение, по сути, заставляет нас не останавливаться на границе. <...> Если противник получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то, конечно, нам придется тогда принимать соответствующие решения», — пояснял он.

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Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, глава государства Владимир Путин утверждал, что она необходима для защиты мирного населения Донбасса от «геноцида», а глава МИДа Сергей Лавров говорил, что от нее зависит безопасность востока Украины и России.

В апреле российское Минобороны объявило, что целью второго этапа спецоперации будет контроль над Донбассом и южной Украиной, а также обеспечение сухопутного коридор в Крым. Пушилин тогда говорил, что первостепенной целью республик Донбасса является выход на «конституционные границы», то есть границы Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 14 июня российские войска контролировали почти всю территорию ЛНР, около половины территории ДНР, южную и центральнкую части Запорожской области, Херсонскую область (целиком) и южную часть Харьковской области. Путин после начала спецоперации подчеркивал, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.

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