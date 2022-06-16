Макрон назвал условие для поездки в Россию

Для этого должен быть «жест» со стороны президента Владимира Путина, заявил глава Франции. В четверг он посетил Украину вместе с канцлером ФРГ Шольцем, премьер-министром Италии Драги и президентом Румынии Йоханнисом

Эмманюэль Макрон (Фото: Sadak Souici / Keystone Press Agency Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его визит в Россию потребовал бы определенных действий со стороны российского коллеги Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью телеканалу TF1.

На вопрос, будет ли поездка в Россию следующим шагом после визита на Украину, Макрон ответил: «Это предполагает предварительное условие, жест со стороны президента Путина». Французский лидер вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом посетил в четверг Киев.

Говоря об отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским, французский лидер заверил, что они «не охладились». По его словам, если он и поддерживал связи с Путиным, то эти контакты не были скрыты от украинского коллеги и «иногда даже были по его просьбе».

В последний раз Макрон приезжал в Россию 7 февраля. После переговоров с российским коллегой президент Франции, в частности, заявил, что они помогли предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. «Цель выполнена», — сказал тогда он.

После начала российской военной операции на Украине Путин и Макрон неоднократно разговаривали по телефону. Так, лидеры говорили 24 февраля, в день начала военных действий, затем они созванивались почти каждую неделю в марте. Дважды разговор состоялся в мае, последний раз — 28-го числа.

В начале июня президент Франции заявил, что с декабря 2021 года «потерял счет разговорам» с Путиным, проговорив с ним «сто часов». Макрон призвал Запад не унижать Россию, которая допустила «историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории», о чем он, по его словам, говорил российскому коллеге.