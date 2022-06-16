Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 15:55
Медведев ответил на инициативу Силуанова фразой «всем чиновникам — «Лады» Политика, 23:41
На Тверской улице загорелся дом 1902 года постройки Общество, 23:28
Макрон назвал условие для поездки в Россию Политика, 23:17
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 23:11
Минобороны предупредило об инсценировке ВСУ удара по поликлинике в Одессе Политика, 23:09
Разведка Украины заявила о получении техдокументации Крымского моста Политика, 22:40
На Украине в школах откажутся от изучения Пушкина, Лермонтова и Толстого Политика, 22:36
Главные заявления второго дня ПМЭФ-2022. Видео Экономика, 22:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:04
В российских кинотеатрах покажут отмененного в марте «Бэтмена» Общество, 22:02
«Переукрепленный» рубль и новые доктрины. Главное со второго дня ПМЭФа Экономика, 22:00
«Факел» приняли в состав премьер-лиги на фоне проблем со стадионом Спорт, 21:59
Минпромторг сообщил о выделении ₽21 млрд на поддержку спроса в автопроме Экономика, 21:40
Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину Политика, 21:39

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

На Тверской улице загорелся дом 1902 года постройки

В центре Москвы произошел пожар на кровле семиэтажного дома по адресу улица Тверская, дом 27 строение 2, информации о пострадавших пока не поступало, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Наше подразделение уже на месте, осуществляет тушение.
Происходит возгорание на кровле семиэтажного административно-жилого здания, что именно горит и площадь возгорания уточняется, сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности из пяти максимальных. По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет 200 кв. м, огонь ушел в деревянные перекрытия. Жителей здания эвакуируют.

По предварительной информации Тверской межрайонной прокуратуры, возгорание произошло в чердачном помещении.

Материал дополняется.

Теги
Пожар новости

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter