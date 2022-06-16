На Тверской улице загорелся дом 1902 года постройки

В центре Москвы произошел пожар на кровле семиэтажного дома по адресу улица Тверская, дом 27 строение 2, информации о пострадавших пока не поступало, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Наше подразделение уже на месте, осуществляет тушение.

Происходит возгорание на кровле семиэтажного административно-жилого здания, что именно горит и площадь возгорания уточняется, сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности из пяти максимальных. По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет 200 кв. м, огонь ушел в деревянные перекрытия. Жителей здания эвакуируют.

По предварительной информации Тверской межрайонной прокуратуры, возгорание произошло в чердачном помещении.

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