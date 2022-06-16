Песков после слов Силуанова о «Ладе» заявил о готовности ко всему

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 59,12 (-0,13) Инвестиции, 02:21
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 56,66 (-0,43) Инвестиции, 02:21
В РПЦ назвали абсудрными попытки Лондона «запугать» патриарха санкциями Политика, 14:30
Церемония открытия ПМЭФ. Видео Экономика, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:28
В Минпромторге заявили, что акциз на сталь надо было вводить в 2021 году Экономика, 14:26
Титульный спонсор возобновил контракт с «Челси» Спорт, 14:23
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 14:23
ГИТИС получил новый брендированный автомобиль «ГАЗель NN» Пресс-релиз, 14:23
Назван срок внесения в Госдуму поправок к закону о конвертации расписок Инвестиции, 14:21
Российские клубы не сыграют в баскетбольном Еврокубке сезона 2022/23 Спорт, 14:18
Олимпийская чемпионка Щербакова сдала еще один ЕГЭ на отлично Спорт, 14:12
Трассу «Меридиан» за ₽600 млрд из Китая в Европу перенаправят в Иран Бизнес, 14:09
Песков после слов Силуанова о «Ладе» заявил о готовности ко всему Политика, 14:08
Как принимать решения проще и быстрее — Quartz Pro, 14:01
Как выстроить работу в кризис: 5 важных книг Экономика образования, 14:00
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Песков после слов Силуанова о «Ладе» заявил о готовности ко всему

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что готов ездить на автомобиле Lada, как ранее предложил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Знаете, я готов, как госслужащий, ко всему. Каждый госслужащий у нас готов ко всему», — сказал Песков в ответ на вопрос, поддерживают ли в Кремле предложение пересадить чиновников на автомобили Lada.

Клишас предложил Силуанову приехать в Совфед на «Ладе»
Политика
Андрей Клишас

Ранее на сессии Петербургского международного экономического форума Силуанов заявил, что государство могло бы взять на себя риски российского бизнеса в части реализации произведенных товаров, например подушек безопасности в «Ладе».

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров попросил уточнить, готово ли государство купить товары, которые окажутся никому не нужны. Министр подчеркнул, что государство не станет покупать подушки безопасности для «Лады», а обеспечит работу бизнеса так, чтобы тот был устойчивым.

Тогда Макаров спросил, не придется ли платить за такую «Ладу» «по повышенной цене» обычным людям, а не бюджету. «Если мы пересадим работников государственных на «Лады»...» — начал Силуанов. Глава комитета Госдумы сразу напомнил ему, что такая идея уже была в 1990-е и «не показала свою достаточную эффективность».

Комментируя такое предложение главы Минфина, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил Силуанову самому приехать на работу на автомобиле Lada.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Криптозима» близко: почему падает биткоин и что с ним делать дальше
Прогнозы
Pro
Фото: Unsplash Что делать с работником, если он в отпуске ходит на работу или копит дни
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Как вдохновить креативную команду на работу в кризис: 5 советов
Инструкции
Pro
Можно ли платить дивиденды в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования

Теги
Дмитрий Песков Lada Антон Силуанов
Материалы по теме
Силуанов оценил плюсы от пересадки чиновников на «Лады»
Бизнес
АвтоВАЗ после простоя возобновил производство «упрощенной» Lada Granta
Бизнес
АвтоВАЗ наладит производство Renault Duster под брендом Lada
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter