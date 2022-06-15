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В Москве установят памятник Жанне Фриске

Жанна Фриске, 2007 год
Жанна Фриске, 2007 год (Фото: Виктор Чернов / Global Look Press)

В этом году в Москве появится бронзовый бюст певицы Жанны Фриске, основу для памятника в рамках проекта «Память народа: во имя мира» создал скульптор Салават Щербаков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

«В ближайшее время в Москве установят бронзовый бюст Жанны Фриске. Этот проект обсуждался еще год назад, и вот основа памятника наконец готова», — рассказали в пресс-службе, добавив, что глиняный эскиз уже показали родным певицы.

На 1 октября в Москве также запланирован благотворительный концерт памяти Фриске. Сбор от концерта будет направлен на помощь детям-сиротам и малоимущим семьям, утверждают организаторы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу проекта «Память народа: во имя мира».

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске ₽8 млн
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Жанна Фриске — певица, актриса и телеведущая. С 1996 по 2003 год была солисткой группы «Блестящие», позже начала сольную карьеру. Известна также по фильмам «Ночной дозор» (2004), «Дневной дозор» (2005), «О чем говорят мужчины» (2010) и других. 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет умерла от рака головного мозга, с которым боролась с 2013 года.

В январе 2014 года в ходе акции по сбору денег на операцию Фриске собрали 69 млн руб. Из этой суммы Русфонд перевел 11 млн руб. на оплату больничных счетов Фриске, а еще 32,6 млн руб. по желанию певицы были направлены на лечение девяти онкобольных детей.

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После смерти певицы ее родственники отказались вернуть оставшиеся деньги, в связи с чем Русфонд обратился в суд. В мае 2017-го Перовский суд Москвы удовлетворил иск. Так как этих денег на счетах родственников не оказалось, взыскание было обращено на загородную недвижимость, унаследованную ими после смерти певицы. Оставшуюся часть родители Фриске отдали наличными. После этого они подали в суд на гражданского мужа певицы телеведущего Дмитрия Шепелева, чтобы он вернул им треть от задолженности, которую с них взыскали. Суд удовлетворил их иск в июле 2020 года.

Теги
Жанна Фриске Москва новости памятник

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