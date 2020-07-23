Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Такое решение принял Пресненский суд Москвы. Вдовцу певицы придется выплатить ее родителям треть от суммы, которую они возместили Русфонду, собиравшему деньги на лечение артистки

Дмитрий Шепелев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Родители певицы Жанны Фриске отсудили 7 млн руб. у ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Пресненский суд в ходе разбирательства обязал телеведущего выплатить Ольге и Владимиру Фриске треть от задолженности (21,6 млн руб.), которую с них взыскали в пользу благотворительной организации Русфонд.

Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака. Ответчиками по иску тогда выступали Ольга и Владимир, сам Шепелев и их общий с Фриске сын Платон. В итоге задолженность погасили родители исполнительницы.

После этого они потребовали, чтобы Шепелев, с которым остался жить Платон, вернул им треть от денег, которые были уплачены фонду. В свою очередь сам Шепелев предъявил теще и тестю ответные материальные требования в размере 10,1 млн руб. — треть от 21,6 млн руб. вместе с набежавшими за это время процентами. С точки зрения телеведущего, эти деньги должны принадлежать несовершеннолетнему Платону.