МИД увидел риск притеснения православных в Иерусалиме

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Токаев заявил, что Казахстан должен распрощаться с олигархами Политика, 12:42
Из-за чего беспокоятся бизнесмены в России. Инфографика Бизнес, 12:41
СК завел дело на мужчину, бросившего венок в Вечный огонь в Подмосковье Общество, 12:37
«Спартак» пошутил о бойкоте Суперкубка России роликом с миньонами Спорт, 12:35
В России третий день подряд выявили менее 3 тыс. случаев COVID Общество, 12:34
«Тиран» или «крестный отец»: определитесь, какой вы руководитель Pro, 12:31
Офис или удаленка: как удобнее и что выгоднее сотрудникам и бизнесу Экономика инноваций, 12:30
Макрон заявил, что Зеленскому придется идти на переговоры с Россией Политика, 12:30
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 12:28
Названы регионы-лидеры по выдаче ипотеки в России в мае Недвижимость, 12:24
Премьер Латвии пообещал не возобновлять поставки газа из России Политика, 12:18
Широков назвал риском для Федотова назначение на пост тренера ЦСКА Спорт, 12:16
МИД увидел риск притеснения православных в Иерусалиме Политика, 12:14
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:05

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

МИД увидел риск притеснения православных в Иерусалиме

Фото: RomiosiniTV / YouTube
Фото: RomiosiniTV / YouTube

Россия обеспокоена ситуацией с христианским присутствием в Иерусалиме из-за решения суда Израиля по спорным объектам Иерусалимской православной церкви и осквернения принадлежащей ей часовни. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова, следует из ее комментария на сайте.

Она указала на то, что Верховный суд Израиля отклонил ходатайство Иерусалимской православной церкви о возобновлении разбирательства с еврейской религиозной организацией «Атерет Коханим» по нескольким объектам недвижимости в Иерусалиме. Захарова сочла, что такое решение наносит ущерб межконфессиональному миру и вызывает озабоченность положением христианской общины на Святой земле.

Представитель МИДа связала с этим событием и случай 6 июня, когда «агрессивно настроенные» израильтяне ворвались в часовню Иерусалимской православной церкви и осквернили ее.

«Видим в этом провокационном поступке открытый вызов, вопиющее свидетельство готовности радикальных религиозных сил начать притеснение православных в Святой Земле», — заявила Захарова.

Она призвала власти Израиля провести расследование инцидента, наказать виновных и принять меры по предотвращению подобных действий.

Лавров заявил о прогрессе в передаче России подворья в Израиле
Политика

По ее словам, Москва решительно настроена защищать христианское присутствие на Ближнем Востоке, добиваться уважения к обеспечению прав и свобод верующих, поддерживать Иерусалимскую православную церковь.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Richard Drew / AP Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Почему не стоит бросать курить с помощью вейпов: 4 причины
Статьи
Pro
Можно ли платить дивиденды в 2022 году
Статьи

«Нельзя допустить, чтобы уже спровоцировавшие насилие действия по лишению Патриархата контроля над спорными объектами в самом сердце христианского квартала Старого города Иерусалима привели к нарушению «статус-кво» и межрелигиозного баланса в священном для трех мировых религий месте», — подчеркнула Захарова.

6 июня группа из 50 «израильских радикалов неизвестного происхождения» ворвалась в часовню Иерусалимской православной церкви на холме Сион, сообщала патриархия. Они осквернили ее, а также угрожали охраннику, говоря о том, что убьют его, заявили в церкви. Охранник успел вызвать полицию, которая вмешалась в происходящее.

МИД Греции заявил, что часовню, принадлежащую Греческому православному патриархату Иерусалима, осквернили члены еврейской семинарии. Ведомство выразило надежду, что власти Израиля предотвратят подобные действия в будущем, и указало на статус-кво святынь на Святой земле.

Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев
Политика
Яир Лапид

8 июня Верховный суд Израиля отказал Иерусалимской церкви в попытке вернуть собственность Греческого православного патриархата у Давидских ворот. В июле 2017 года суд передал ее израильской еврейской организации «Атерет Коханим», которая добивается создания еврейского большинства в Старом городе и арабских кварталах Восточного Иерусалима и приобретает дома в мусульманском квартале или арендует их у государственных компаний.

Иерусалимская церковь считает членов организации крайне правыми экстремистами, которые разрушают мультикультурную идентичность Иерусалима. Патриархат обвиняет их в незаконных способах приобретения христианской недвижимости.

Теги
Израиль Иерусалим православная церковь МИД Мария Захарова радикалы осквернение

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Лавров заявил о прогрессе в передаче России подворья в Израиле
Политика
Глава МИД Израиля указал Лаврову, что «евреи не убивали себя в холокост»
Политика
В УПЦ заявили о сохранении отношений с Русской православной церковью
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter