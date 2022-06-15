МИД увидел риск притеснения православных в Иерусалиме

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Россия обеспокоена ситуацией с христианским присутствием в Иерусалиме из-за решения суда Израиля по спорным объектам Иерусалимской православной церкви и осквернения принадлежащей ей часовни. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова, следует из ее комментария на сайте.

Она указала на то, что Верховный суд Израиля отклонил ходатайство Иерусалимской православной церкви о возобновлении разбирательства с еврейской религиозной организацией «Атерет Коханим» по нескольким объектам недвижимости в Иерусалиме. Захарова сочла, что такое решение наносит ущерб межконфессиональному миру и вызывает озабоченность положением христианской общины на Святой земле.

Представитель МИДа связала с этим событием и случай 6 июня, когда «агрессивно настроенные» израильтяне ворвались в часовню Иерусалимской православной церкви и осквернили ее.

«Видим в этом провокационном поступке открытый вызов, вопиющее свидетельство готовности радикальных религиозных сил начать притеснение православных в Святой Земле», — заявила Захарова.

Она призвала власти Израиля провести расследование инцидента, наказать виновных и принять меры по предотвращению подобных действий.

По ее словам, Москва решительно настроена защищать христианское присутствие на Ближнем Востоке, добиваться уважения к обеспечению прав и свобод верующих, поддерживать Иерусалимскую православную церковь.

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«Нельзя допустить, чтобы уже спровоцировавшие насилие действия по лишению Патриархата контроля над спорными объектами в самом сердце христианского квартала Старого города Иерусалима привели к нарушению «статус-кво» и межрелигиозного баланса в священном для трех мировых религий месте», — подчеркнула Захарова.

6 июня группа из 50 «израильских радикалов неизвестного происхождения» ворвалась в часовню Иерусалимской православной церкви на холме Сион, сообщала патриархия. Они осквернили ее, а также угрожали охраннику, говоря о том, что убьют его, заявили в церкви. Охранник успел вызвать полицию, которая вмешалась в происходящее.

МИД Греции заявил, что часовню, принадлежащую Греческому православному патриархату Иерусалима, осквернили члены еврейской семинарии. Ведомство выразило надежду, что власти Израиля предотвратят подобные действия в будущем, и указало на статус-кво святынь на Святой земле.

8 июня Верховный суд Израиля отказал Иерусалимской церкви в попытке вернуть собственность Греческого православного патриархата у Давидских ворот. В июле 2017 года суд передал ее израильской еврейской организации «Атерет Коханим», которая добивается создания еврейского большинства в Старом городе и арабских кварталах Восточного Иерусалима и приобретает дома в мусульманском квартале или арендует их у государственных компаний.

Иерусалимская церковь считает членов организации крайне правыми экстремистами, которые разрушают мультикультурную идентичность Иерусалима. Патриархат обвиняет их в незаконных способах приобретения христианской недвижимости.