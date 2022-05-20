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Станцию «Тюленевскую» Троицкой линии метро построили почти наполовину

Фото: mosinzhproekt.ru
Фото: mosinzhproekt.ru

Строительная готовность станции «Тюленевская» перспективной Троицкой линии Московского метрополитена оценивается почти в 50%. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На «Тюленевской» продолжается возведение основных конструкций оставшейся части платформенного участка станции, пассажирского вестибюля и эвакуационного выхода, а также будущей венткамеры, где идет подготовка к установке гермозатворов и систем вентиляции», — сказал заммэра. По его словам, монолитные работы по станционному комплексу выполнены на 80%, как и основные конструкции.

Станция «Тюленевская» ранее носила проектное название «Улица Генерала Тюленева». По итогам голосования москвичей на портале «Активный гражданин» она получила новое имя — «Тюленевская».

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Гендиректор «Мосинжпроекта» (холдинг является генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов добавил, что, помимо монолитных работ, на станции приступили к обратной засыпке котлована. «В июне планируется начать отделку внутренних помещений станции, а с сентября — монтаж инженерных систем», — уточнил Кравцов.

Он уточнил, что в прилегающих к станционному комплексу тоннелях выполнено жесткое основание и теперь ведется устройство верхнего строения пути, готовность которого оценивается на три четверти. «Длина участка Троицкой линии от пересадки на Большое кольцо до Коммунарки со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы народов», «Тюленевская», «Тютчевская» и «Мамыри» составляет 13 км. Общая готовность оценивается почти в 60%», — отметил Кравцов.

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Строящаяся Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Новая ветка пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. По данным столичных властей, ожидаемый ежедневный пассажиропоток — около 100 тыс. человек в сутки, в зоне притяжения новых станций проживают около 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч там работают или учатся.

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Теги
Москва метрополитен Строительство Андрей Бочкарев
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