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Технологии и медиа ,  
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Агент Хёрд отверг сообщения о том, что актрису вырезали из «Аквамена-2»

Эмбер Хёрд
Эмбер Хёрд (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Представитель актрисы Эмбер Хёрд назвал слухами сообщения, что актрису вырезали из второй части «Аквамена» после того, как она проиграла дело против экс-супруга Джонни Деппа в суде и была признана виновной в клевете, пишет The Guardian.

«Мельница слухов продолжается с самого первого дня — неточная, бестактная и слегка безумная», — сказал представитель актрисы.

Суд признал Хёрд виновной в клевете и обязал выплатить Деппу $15 млн
Общество
Эмбер Хёрд (в центре)

Таблоид Just Jared ранее сообщил, что компания Warner Bros. решила полностью вырезать Эмбер Хёрд из второй части «Аквамена». Источник таблоида утверждал, что киностудия собирается провести новый кастинг, а после переснять эпизоды, в которых была задействована актриса.

Сама актриса заявляла, что ее роль в сиквеле была урезана. Хёрд также отстранили от участия в рекламной кампании, ее персонаж не появится на постерах.

Депп и Хёрд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Актриса опубликовала фотографию с синяками и обвинила Деппа в домашнем насилии, кроме того, она намекала на это в своей колонке в газете The Washington Post. Актер в свою очередь назвал эти заявления клеветой и в 2019 году подал иск к Хёрд на $50 млн. На суде в апреле этого года Депп говорил, что «никогда не бил женщин».

1 июня суд признал актрису виновной в клевете и обязал ее выплатить бывшему мужу $10 млн в качестве компенсации за ущерб и $5 млн в качестве штрафных санкций. В то же время Хёрд получит $2 млн компенсации за моральный ущерб.

Теги
Эмбер Хёрд Джонни Депп Warner Bros.

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