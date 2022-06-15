Агент Хёрд отверг сообщения о том, что актрису вырезали из «Аквамена-2»

Эмбер Хёрд (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Представитель актрисы Эмбер Хёрд назвал слухами сообщения, что актрису вырезали из второй части «Аквамена» после того, как она проиграла дело против экс-супруга Джонни Деппа в суде и была признана виновной в клевете, пишет The Guardian.

«Мельница слухов продолжается с самого первого дня — неточная, бестактная и слегка безумная», — сказал представитель актрисы.

Таблоид Just Jared ранее сообщил, что компания Warner Bros. решила полностью вырезать Эмбер Хёрд из второй части «Аквамена». Источник таблоида утверждал, что киностудия собирается провести новый кастинг, а после переснять эпизоды, в которых была задействована актриса.

Сама актриса заявляла, что ее роль в сиквеле была урезана. Хёрд также отстранили от участия в рекламной кампании, ее персонаж не появится на постерах.

Депп и Хёрд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Актриса опубликовала фотографию с синяками и обвинила Деппа в домашнем насилии, кроме того, она намекала на это в своей колонке в газете The Washington Post. Актер в свою очередь назвал эти заявления клеветой и в 2019 году подал иск к Хёрд на $50 млн. На суде в апреле этого года Депп говорил, что «никогда не бил женщин».



1 июня суд признал актрису виновной в клевете и обязал ее выплатить бывшему мужу $10 млн в качестве компенсации за ущерб и $5 млн в качестве штрафных санкций. В то же время Хёрд получит $2 млн компенсации за моральный ущерб.