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Депутат Госдумы Бурляев предложил ввести в школах уроки трезвости

В школах следует повсеместно внедрить уроки трезвости и здоровья, а в вузах — дисциплину «Собриология» о путях достижения трезвости, заявил депутат. А 2023 год в России следует объявить годом трезвости, считает парламентарий

Video

В российских школах необходимо начать проводить уроки трезвости и здоровья, а в вузах ввести дисциплину «Собриология», заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по развитию гражданского общества нижней палаты Николай Бурляев, видео выступления опубликовал телеканал «Дума.ТВ».

Собриология — это так называемая наука о трезвости и путях ее достижения.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Депутат прочел фрагмент из поэмы «Иван Вольнов» собственного сочинения и заявил, что «алкогольно-наркотический апокалипсис выкашивает Русь». С его точки зрения, Россию начали «спаивать иноземцы» с тех пор, когда царь Петр I открыл «окно в Европу». До прихода императора к власти на Руси водку не пили, заявил Бурляев.

Парламентарий также предложил объявить 2023 год всероссийским годом трезвости.

Николай Бурляев — актер и режиссер, народный артист России. Он сотрудничал с Андреем Тарковским, его фильмография насчитывает несколько десятков фильмов, в том числе «Адмиралъ», «Иваново детство», «Герой нашего времени» и другие. С 2015 по 2019 год возглавлял Институт культуры МЧС России, где отвечал за воспитание у сотрудников министерства «чувства патриотизма, гордости за свое Отечество и службу в МЧС России».

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