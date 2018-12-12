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Николай Бурляев попал в чрезвычайную ситуацию
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Газета
Николай Бурляев попал в чрезвычайную ситуацию
Газета № 219 (2943) (1212) Общество, 11 дек, 07:31
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Николай Бурляев попал в чрезвычайную ситуацию
МЧС закрывает ведомственный Институт культуры
МЧС ликвидирует возглавляемый актером и режиссером Николаем Бурляевым ведомственный Институт культуры. Он отвечал за воспитание у сотрудников министерства «чувства патриотизма, гордости за свое Отечество и службу в МЧС России»
Николай Бурляев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям приняло решение ликвидировать входящий в структуру ведомства Институт культуры, рассказал РБК источник в центральном аппарате ведомства и подтвердил другой источник в МЧС. «С 1 февраля 2019 года Институт культуры, который входит в структуру МЧС, будет закрыт», — сообщил источник. По словам источников, ликвидация института связана с оптимизацией структуры министерства.

Директор Института культуры МЧС, народный артист России Николай Бурляев не подтвердил и не опроверг информацию о закрытии института. «Судьба института мне понятна, но комментировать я ничего не буду», — сказал он РБК.

В пресс-службе МЧС подтвердили РБК, что «в соответствии с планами по оптимизации управленческой структуры министерства планируется ликвидация Института культуры Академии государственной противопожарной службы МЧС России». В ответе ведомства также говорится, что все запланированные институтом мероприятия планируется провести до февраля 2019 года. «Сотрудникам института будут предложены вакантные должности в структуре МЧС в соответствии с их квалификацией», — сообщили в пресс-службе.

Причины и цели появления такого института в структуре МЧС не вполне очевидны, говорит первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов. «Неудивительно, что сегодня ведомство сокращает структуры, которые в бизнесе традиционно называют непрофильными активами», — резюмирует Кирьянов.

Бурляевы и Таранда

Ведомственный институт МЧС был создан в апреле 2015 года приказом министра Владимира Пучкова. В состав института входят отдел кинематографического и театрального искусства, литературного творчества, культурно-досуговой деятельности, а также оркестр и музей.

Согласно размещенной на сайте Академии государственной противопожарной службы МЧС информации, в штате Института культуры около 30 сотрудников. В частности, руководителем хореографического отдела является заслуженный артист России, создатель и руководитель Русского имперского балета Гедиминас Таранда. Руководителем отдела кинематографического искусства на сайте ведомства указана жена Бурляева, актриса Инга Бурляева (Шатова), в кинематографическом отделе работает и их сын Илья.

Отдел театрального искусства института возглавляет родной брат Николая Бурляева Борис. Художественным руководителем этого отдела является дочь Николая Бурляева от второго брака с Натальей Бондарчук актриса Мария Бурляева.

В положении об Институте культуры говорится, что основной компетенцией этого учреждения является «формирование системы ориентации в мире эстетических и художественных ценностей с целью расширения общекультурного кругозора и формирования эстетических чувств и вкусов, осознания потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства». Также задачей Института культуры является воспитание средствами культуры и искусства у личного состава «чувства патриотизма, гордости за свое Отечество и службу в МЧС России».​

В 2015 году, когда был подписан приказ о создании института, Николай Бурляев заявлял, что намерен организовать трансляцию духовно-нравственного кино для сотрудников МЧС и их семей. «У нас есть 7,4 тыс. фильмов, которые мы собрали на фестивале нравственного кино «Золотой витязь» за 23 года, для зрителя эти фильмы будут новыми, мы их планируем транслировать через спутник МЧС в центры управления, а оттуда можно и в интернет», — рассказывал директор института.

Безопасность вместо культуры

Реструктуризация в МЧС началась в июле этого года по инициативе нового министра Евгения Зиничева, который сменил на этом посту Пучкова. В частности, в структуре МЧС появилось Главное управление собственной безопасности, на сайте ведомства оно фигурирует в структуре центрального аппарата. В полномочия управления входят обеспечение собственной безопасности и противодействие коррупции, а также контроль за работой всех подразделений министерства.

Тогда же был принят ряд кадровых решений, которые, по мнению источников РБК в ведомстве, должны определить стратегию развития министерства. Статс-секретарем МЧС стал Алексей Серко, который прежде занимал должность помощника генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям. Заместителем министра был назначен руководитель управления Федерального казначейства по Москве Андрей Гурович. «Эти перестановки были обусловлены их профильными знаниями», — отмечал источник РБК.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: МЧС , ликвидация , Евгений Зиничев , культура
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