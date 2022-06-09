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Госпремию по науке присудили за борьбу со смертностью от алкоголизма

На основе проведенных лауреатами исследований была создана концепция, удалось добиться снижения смертности от алкоголизма в России более чем в два раза,
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Одна из государственных премий в области науки и технологий присуждена за разработку основ государственной программы по снижению смертности от алкоголизма, сообщил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции в ТАСС.

Авторы работы по внедрению практических и клинических технологий для улучшения демографической ситуации в России — член-корреспондент Давид Заридзе и академики РАН Иван Стилиди и Александр Румянцев. Они «организовали и провели серию крупнейших медицинских исследований, направленных на научное обоснование алкоголя и табака как причин смертности», пояснил Садовничий. Результаты их трудов легли в основу концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления спиртным и по профилактике алкоголизма.

«В результате за последние годы смертность от алкоголизма в России снизилась более чем в два раза, с тысячи человек на 100 тыс., как тогда (в начале 2000-х годов. — РБК) было, до 450 на 100 тыс.», — сказал Садовничий. Он сообщил, что проведенная работа помогла сохранить жизни 3,5 млн россиян.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Две другие премии присудили в области медицины и архитектуры. Академики РАН Александр Арчаков и Андрей Лисица изучали медицинский протеом — совокупность всех белков клеток человека. Они смогли расшифровать строение всех белков протеома, что позволяет на ранней стадии выявлять различные патологические состояния, чтобы предотвратить заболевание. Также они разработали несколько препаратов, в том числе «Фосфоглив» для лечения заболеваний печени и «Витафосфолип» против атеросклероза.

Академик Академии архитектуры и строительных наук Владимир Травуш получил премию за внедрение прорывных технологий в высотном строительстве. Травуш — автор более 70 реализованных архитектурных проектов, в их числе Останкинская телебашня и Олимпийский дворец спорта «Динамо» в Москве, «Москва-Сити» и «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, Музей Хо Ши Мина в Ханое и др.

Государственная премия в области науки и технологий вручается ежегодно, она является высшим признанием заслуг деятелей науки перед обществом и государством. Присуждается за исследования, существенно обогатившие науку и внесшие значительный вклад в ее развитие, или за разработку новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности.

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