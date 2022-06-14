Беглов сообщил об обсерваторе для больных COVID участников ПМЭФ

Фото: пансионат-заря-ленобласть.рф

На базе пансионата «Заря» для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), у которых выявят COVID-19, организован обсерватор, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью «РИА Новости».

«В разных частях города откроем более 40 дополнительных пунктов отбора биоматериала, включающих 68 постов. Для больных COVID-19 и оказания иной медицинской помощи зарезервирован коечный фонд инфекционного и общесоматического профиля в 15 стационарах», — уточнил Беглов.

Он заметил, что городские власти в этом году действуют по тем же правилам и с теми же ограничениями, что и на ПМЭФ-2021, включая тщательный контроль здоровья прибывающих в город участников.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что город на 100% готов приему гостей ПМЭФ.

«Планируется подписание более 40 соглашений и «дорожных карт». Петербург выступит организатором 13 круглых столов и панельных дискуссий», — отмечено в сообщении.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ поговорит о влиянии санкций на рост цен на энергоресурсы и другие экономические сферы. Он подчеркнул, что в этом году речь президента на форуме будет чрезвычайно важной.



Песков добавил, что ошибки, которые страны допустили во время пандемии коронавируса, «усугубились той экономической войной, которую начали против России». «Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — утверждает Песков. Выступление Путина на ПМЭФ запланировано на 17 июня. Модератором на заседании будет главный редактор RT Маргарита Симоньян. Отдельной традиционной встречи президента с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на форуме не предусмотрено.



В этом году ПМЭФ пройдет в 25-й раз — с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности».