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Минобороны сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Ми-24

МиГ-29 ВВС Украины
МиГ-29 ВВС Украины (Фото: Денис Малиновский / РИА Новости)

Российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в районе Славянска в ДНР и вертолет Ми-24 в Николаевской области, сообщает Минобороны в Telegram.

Всего с начала операции, как утверждает военное ведомство, были уничтожены 202 самолета и 131 вертолет (ВСУ).

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Кроме того, ПВО сбила девять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях, перехватила ракету «Точка-У» недалеко от Изюма и 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

Российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по украинскому складу артиллерии и боеприпасов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области. Другие российские ракеты поразили 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь огневых артиллерийских позиций, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град», и два склада боеприпасов ВСУ.

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Всего с начала спецоперации, помимо более чем 300 единиц авиации ВСУ, были уничтожены свыше 1,2 беспилотников, более 300 зенитных ракетных комплексов, свыше 3,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 500 установок РСЗО, почти 2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 3,6 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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