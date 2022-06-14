Минобороны ударило «Калибрами» по арсеналу ВСУ в Черниговской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Минобороны сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Ми-24 Политика, 12:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:13
Единая лига ВТБ назвала замены покинувшим турнир иностранным клубам Спорт, 12:10
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:05
Владелец «Трансконтейнера» предложил создать артерию Восточного полушария Бизнес, 12:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:03
Ученые из России и Швеции выяснили, что мешает хорошо обучаться Экономика образования, 12:00
Логистика неуютного мира. Сергей Шишкарев — о новых торговых путях Мнение, 12:00
В России второй день подряд выявили менее 3 тыс. случаев заражения COVID Общество, 11:57
Поклонская сообщила о назначении в Генпрокуратуру и отказе от соцсетей Политика, 11:51
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 11:42
В Москве задержали муниципального депутата Щербакову Политика, 11:41
В Москве благоустроят территорию у нового вестибюля станции «Окружная» Город, 11:38
Минобороны ударило «Калибрами» по арсеналу ВСУ в Черниговской области Политика, 11:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны ударило «Калибрами» по арсеналу ВСУ в Черниговской области

Арсенал, по которому был нанесен удар, находился в районе города Прилуки Черниговской области, сообщили в Минобороны России
Ракета &laquo;Калибр&raquo;
Ракета «Калибр» (Фото: Минобороны России / YouTube)

Российские военные уничтожили ракетами «Калибр» арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии в Черниговской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, арсенал, по которому был нанесен удар, находился в районе города Прилуки.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Помимо этого, высокоточными ракетами с воздуха были поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное в ДНР и Лисичанска в ЛНР, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского в ЛНР, добавили в Минобороны России.

Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида».

Украина после начала боевых действий ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Natalie Behring / Getty Images Как проверить, соответствует ли сотрудник должности
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобороны «Калибр» Черниговская область Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Кремле назвали главную цель спецоперации на Украине
Политика
Пророссийские власти назвали взрыв на подстанции в Бердянске терактом
Политика
Борисов оценил участвующее в спецоперации на Украине российское оружие
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter