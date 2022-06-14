Минобороны ударило «Калибрами» по арсеналу ВСУ в Черниговской области

Арсенал, по которому был нанесен удар, находился в районе города Прилуки Черниговской области, сообщили в Минобороны России

Ракета «Калибр» (Фото: Минобороны России / YouTube)

Российские военные уничтожили ракетами «Калибр» арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии в Черниговской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, арсенал, по которому был нанесен удар, находился в районе города Прилуки.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Помимо этого, высокоточными ракетами с воздуха были поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное в ДНР и Лисичанска в ЛНР, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского в ЛНР, добавили в Минобороны России.

Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида».

Украина после начала боевых действий ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой.