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Минобороны показало пуск «Калибров» из Черного моря по объектам ВСУ

Video

Минобороны опубликовало видео запуска четырех крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота по назначенным наземным целям — объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, сообщается на сайте ведомства.

На кадрах видно, как ракеты одна за другой поднимаются в воздух и летят над Черным морем.

По каким именно объектам наносились удары, Минобороны не уточняет. Однако в утреннем брифинге о продвижении спецоперации говорилось, что с помощью ракет «Калибр» морского базирования был уничтожен находившийся в Тернопольской области «крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения».

Минобороны сообщило об уничтожении украинского батальона «Калибрами»
Политика
Ракета &laquo;Калибр&raquo;

«Калибр» — это высокоточная крылатая ракета большой дальности, которую используют для поражения как наземных целей, так и кораблей и подводных лодок. Оценочная дальность стрельбы по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км.

Во время спецоперации российская армия активно применяет «Калибры». Помимо ударов по складу в Тернопольской области эти ракеты применяли для уничтожения в Житомирской области «крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и европейских стран», во Львовской области — «личного состава украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники» и т.д.

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