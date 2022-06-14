В России второй день подряд выявили менее 3 тыс. случаев заражения COVID

Фото: Максим Киселев / ТАСС

За последние сутки в России зафиксированы 2797 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперштаба.

Накануне впервые с первой половины апреля 2020 года число новых случаев заражения коронавирусом в стране упало ниже 3 тыс. в сутки: 13 июня было выявлено 2996 случаев, 14 апреля 2020 года — 2774.

За минувшие были госпитализированы 708 человек, 61 пациент скончался. Выздоровели 3324 человека.

Из данных по отдельным регионам следует, что более 200 инфицированных выявили только в Санкт-Петербурге (201). Далее идут Москва (142) и Московская область (120). Также свыше 100 случаев зафиксировали в Свердловской, Саратовской и Волгоградской областях. Нет заболевших в пяти регионах: республиках Тыва и Адыгея, Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах.

Всего с начала пандемии в России 18 млн 382 тыс. случаев, 380 тыс. человек умерли, сообщает оперштаб. При этом, по данным Росстата, общее количество умерших с коронавирусом (основная причина и сопутствующий фактор) с начала пандемии, по апрель составляет более 808 тыс. человек.

12 июня Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили субвариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Он считается более заразным, чем предыдущие разновидности. Однако в ведомстве указали, что данный подвид «омикрона» не должен широко распространиться, так как в России благодаря наличию вакцинированного и переболевшего населения сформировалась хорошая иммунная прослойка.