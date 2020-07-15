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Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ближайшее время Владимир Путин не планирует уходить в отпуск. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне пока ничего не известно об отпуске президента. Пока планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу достаточно насыщенные», — ответил Песков на вопрос журналиста.

Сам Песков, по его словам, также пока не планирует уходить на отдых, хотя и считает, что «в отпуск надо ходить».

Как Путин провел выходные в Туве с Бортниковым и Шойгу
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О том, что прошедшие выходные президент провел на отдыхе в Туве, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. &laquo;Походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я&nbsp;бы сказал, видовой, природный туризм&raquo;, &mdash; <a href="https://www.rbc.ru/politics/27/08/2018/5b83e5189a79476790b3a1ee">объяснил</a> он

В июне Песков говорил, что Путин «в хорошем смысле трудоголик» и не может полностью оторваться от работы из-за своего статуса. «Глава государства вообще не может делать перерывов. Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск», — говорил представитель президента.

Традиционно Владимир Путин каждый год для отдыха посещает Сибирь. На свой 67-й день рождения в 2019 году Путин отправился в тайгу собирать грибы и ягоды вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. В августе 2018 года Владимир Путин также провел выходные в Туве с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. 

Теги: Владимир Путин, отпуск
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