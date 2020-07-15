Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ближайшее время Владимир Путин не планирует уходить в отпуск. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне пока ничего не известно об отпуске президента. Пока планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу достаточно насыщенные», — ответил Песков на вопрос журналиста.

Сам Песков, по его словам, также пока не планирует уходить на отдых, хотя и считает, что «в отпуск надо ходить».

В июне Песков говорил, что Путин «в хорошем смысле трудоголик» и не может полностью оторваться от работы из-за своего статуса. «Глава государства вообще не может делать перерывов. Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск», — говорил представитель президента.