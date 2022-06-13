«Земляне» попали в ДТП после концерта в честь Дня России в Херсоне

Группа «Земляне» (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Автобус с группой «Земляне», возвращавшийся из Херсона, попал в аварию. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщила ТАСС пресс-служба Русской медиагруппы.

«Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с огромной фурой. Спасло лишь чудо. По словам пассажиров, если бы автобус не съехал в кювет, все могло бы закончиться и вовсе плачевно», — уточнили в пресс-службе.

ДТП произошло в 30 км от Феодосии. Пассажирам помощь медиков не потребовалась. В пресс-службе добавили, что автобус достали военные стальным тросом.

12 июня российские артисты выступили перед жителями Херсона с концертом в честь Дня России.

В начале марта российское Минобороны сообщило, что войскам удалось занять Херсон. 15 марта ведомство объявило о полном контроле над всей территорией области. Затем в регионе создали военно-гражданскую администрацию.