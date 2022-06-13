В России впервые с апреля 2020 года выявили менее 3 тыс. заболевших COVID
За прошедшие сутки в России выявили 2996 новых случаев COVID-19, госпитализировали 724 человека, говорится в свежих данных оперативного штаба.
Количество заболевших впервые с 14 апреля 2020 года опустилось ниже 3 тыс. Тогда в России коронавирус обнаружили у 2774 человек.
Наибольшее число новых заболевших за прошедшие сутки выявили в Санкт-Петербурге — 203 человека. На втором месте Москва — 180 заболевших. При этом Москва лидирует по числу госпитализаций — 118 человек.
За последние сутки выздоровели 3684 пациента с коронавирусом. Умерли 56 человек.
10 июня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания обновил статистику по коллективному иммунитету к коронавирусу, из которой следовало, что он сохранился только у 27,9% россиян. Показатель, объединяющий тех, кто переболел коронавирусом, вакцинировался или сделал повторную прививку, достигал пиковых значений в начале февраля (64,4%), а затем начал снижаться.
Ранее власти говорили, что хотят довести коллективный иммунитет до 80%, а вице-премьер правительства Татьяна Голикова называла цифру в 90–95%.