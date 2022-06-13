Токаев посетит ПМЭФ 17 июня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает tengrinews.kz со ссылкой на график главы республики.

Планируется, что Токаев выступит на пленарном заседании форума, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Также глава Казахстана 19 июня посетит Иран, где запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда межправительственных документов.

16 мая на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита ОДКБ Токаев пообещал приехать на ПМЭФ.

Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема: «Новый мир — новые возможности». По мнению организаторов, она «отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели», и позволяет наладить диалог «со всеми заинтересованными сторонами».

Участие в форуме подтвердили более 2,7 тыс. представителей бизнеса, из них более 1 тыс. — главы компаний. Свое участие в форуме также подтвердили представители 127 стран и территорий, а страной-гостем станет Египет, отмечали организаторы. Перед участниками выступят более 500 спикеров. Иностранные гости смогут прибыть в страну без эпидемиологических ограничений на въезд, так как они будут сняты за день до форума, 14 июня.

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На пленарном заседании ПМЭФ выступит и президент Путин. Модератором на заседании выступит главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

