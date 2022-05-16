Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 15:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:35
Би-би-си узнала об опасениях Лондона опоздать с продажей «Челси» Спорт, 20:29
Владельцами российской «дочки» McKinsey стали сотрудники компании Бизнес, 20:24
Токаев пообещал приехать в Петербург на экономический форум Политика, 20:18
Еврокомиссия объяснила схему платы за газ России без нарушения санкций Политика, 20:16
В НХЛ ответили на сообщения о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию Спорт, 20:10
Российский Forbes с июня приостановит выпуск бумажной версии журнала Технологии и медиа, 20:10
Как попасть на биржу? Все о листинге ценных бумаг Инвестиции, 20:07
ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $50 тыс. в месяц Финансы, 20:05
Чемпион России в составе «Спартака» Таски завершил карьеру Спорт, 20:01
Кто стал самой «зеленой» компанией России — майский рейтинг RAEX Зеленая экономика, 20:00
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 19:50
Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря Политика, 19:39
В Москве снесли Универсальный спортивный комплекс ЦСКА. Видео Спорт, 19:31
Политика ,  
0 

Токаев пообещал приехать в Петербург на экономический форум

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

Встреча Путина и Токаева проходит на полях саммита ОДКБ. 

Путин и Токаев обсудили взаимодействие в рамках ОДКБ
Политика
Владимир Путин

Предыдущий визит Токаева в Москву состоялся 10 февраля. Встреча продлилась более трех с половиной часов. Это был первый визит президента Казахстана после массовых протестов из-за повышения цен на газ в начале января. 

Для подавления протестов Токаев обратился в ОДКБ. Миротворческий контингент в Казахстан ввели Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения. Они взяли под охрану госучреждения и Национальный банк, другие административные здания и важные объекты инфраструктуры. По словам Токаева, во время миссии миротворцы не сделали ни одного выстрела.

11 января, через четыре дня после того, как контингент был развернут полностью, Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ. Два дня спустя миротворцы начали покидать страну. 

ПМЭФ-2022 пройдет 15–18 июня, страной-гостем станет Египет, сообщал фонд в октябре прошлого года. Участие подтвердили 69 стран и территорий. Среди них Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания и Мальта.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Второго шанса нет: как подготовиться к встрече с потенциальным клиентом
Инструкции
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции

На форум также приедут представители Марокко, Мексики, Молдавии, Монако, Монголии, Намибии, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Палестины, Белоруссии, Кипра, Румынии, США, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии, Словении, Сьерра-Леоне, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая, Финляндии, Франции, ЦАР, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки и Японии.

Материалы к статье
Теги
Касым-Жомарт Токаев Казахстан Владимир Путин ПМЭФ
Материалы по теме
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители почти 70 стран
Экономика
Эрдоган и Токаев после переговоров сыграли в настольный теннис
Политика
Токаев объявил выговор послу Казахстана за предложение о «деруссификации»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter