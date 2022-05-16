Токаев пообещал приехать в Петербург на экономический форум
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, передает «РИА Новости».
Встреча Путина и Токаева проходит на полях саммита ОДКБ.
Предыдущий визит Токаева в Москву состоялся 10 февраля. Встреча продлилась более трех с половиной часов. Это был первый визит президента Казахстана после массовых протестов из-за повышения цен на газ в начале января.
Для подавления протестов Токаев обратился в ОДКБ. Миротворческий контингент в Казахстан ввели Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения. Они взяли под охрану госучреждения и Национальный банк, другие административные здания и важные объекты инфраструктуры. По словам Токаева, во время миссии миротворцы не сделали ни одного выстрела.
11 января, через четыре дня после того, как контингент был развернут полностью, Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ. Два дня спустя миротворцы начали покидать страну.
ПМЭФ-2022 пройдет 15–18 июня, страной-гостем станет Египет, сообщал фонд в октябре прошлого года. Участие подтвердили 69 стран и территорий. Среди них Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания и Мальта.
На форум также приедут представители Марокко, Мексики, Молдавии, Монако, Монголии, Намибии, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Палестины, Белоруссии, Кипра, Румынии, США, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии, Словении, Сьерра-Леоне, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая, Финляндии, Франции, ЦАР, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки и Японии.