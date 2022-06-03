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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ

За сутки ракетные войска и артиллерия поразили 26 пунктов управления, 122 артиллерийские и минометные батареи ВСУ и 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщили в Минобороны
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в районе поселка Первомайское Николаевской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ракетные войска и артиллерия также поразили 26 пунктов управления, 122 артиллерийские и минометные батареи вооруженных сил Украины на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов, говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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По данным Минобороны России, всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотников, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронемашин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 полевых артиллерийских орудий и минометов, а также 3376 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия проводит военную спецоперацию с 24 февраля. В апреле, как сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров, она перешла во вторую фазу. Среди целей этого этапа в Минобороны назвали установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.

Украина 24 февраля ввела военное положение. На следующий день в стране была объявлена всеобщая мобилизация.

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