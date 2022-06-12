Шольц заявил о скорой и безопасной независимости ФРГ от топлива из России

Германия должна как можно скорее стать независимой от поставок российских энергоносителей, но это должно произойти безопасно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экономическом форуме Восточной Германии в Бад-Зарове, передает Die Welt.

По его словам, Германия «слишком долго и слишком односторонне» полагалась на поставки топлива из России.

«Старая формула, что Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется», — сказал Шольц, подчеркнув, что независимости от российских поставок нужно добиться как можно скорее, «но и так безопасно, как это необходимо».

В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии, в число которых вошло частичное эмбарго на импорт российской нефти. Мера подразумевает запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны союза. В то же время эмбарго не коснулось поставок газа и российской сырой нефти по нефтепроводу «Дружба».

Совет ЕС отметил, что отказ от импорта российской нефти будет поэтапным и займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. Также для стран, которые «в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России», предусмотрены временные исключения.

Россия в ответ на санкции с 1 апреля обязала недружественные страны (все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других) платить за газ в рублях. Для этого они должны открыть два счета в Газпромбанке. Оплата проходит в евро или долларах, а банк переводит валюту в рубли. Еврокомиссия сочла эту схему попыткой обойти ограничения и обвинила Москву в шантаже с помощью газа, однако прямого запрета не вынесла. В конце мая основной импортер российского газа в Германии Uniper осуществил первый платеж «Газпрому» по новой схеме. В то же время компании из Нидерландов, Болгарии, Польши, Финляндии, Дании и Великобритании отказались платить в российской валюте, и «Газпром» остановил поставки в эти страны.

Читайте на РБК Pro Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Статьи Pro Как бывшему наемному сотруднику создать свой бизнес и не разочароваться Как бывшему наемному сотруднику создать свой бизнес и не разочароваться Инструкции Pro Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Статьи Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали» Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали» Статьи Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи

В Кремле еще на стадии подготовки шестого пакета говорили, что санкции — это «обоюдоострое оружие». «Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



