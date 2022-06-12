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Шольц заявил о скорой и безопасной независимости ФРГ от топлива из России

Германия должна как можно скорее стать независимой от поставок российских энергоносителей, но это должно произойти безопасно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экономическом форуме Восточной Германии в Бад-Зарове, передает Die Welt.

По его словам, Германия «слишком долго и слишком односторонне» полагалась на поставки топлива из России.

«Старая формула, что Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется», — сказал Шольц, подчеркнув, что независимости от российских поставок нужно добиться как можно скорее, «но и так безопасно, как это необходимо».

Еврокомиссия представила новый план отказа от энергоносителей из России
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии, в число которых вошло частичное эмбарго на импорт российской нефти. Мера подразумевает запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны союза. В то же время эмбарго не коснулось поставок газа и российской сырой нефти по нефтепроводу «Дружба».

Совет ЕС отметил, что отказ от импорта российской нефти будет поэтапным и займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. Также для стран, которые «в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России», предусмотрены временные исключения.

Россия в ответ на санкции с 1 апреля обязала недружественные страны (все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других) платить за газ в рублях. Для этого они должны открыть два счета в Газпромбанке. Оплата проходит в евро или долларах, а банк переводит валюту в рубли. Еврокомиссия сочла эту схему попыткой обойти ограничения и обвинила Москву в шантаже с помощью газа, однако прямого запрета не вынесла. В конце мая основной импортер российского газа в Германии Uniper осуществил первый платеж «Газпрому» по новой схеме. В то же время компании из Нидерландов, Болгарии, Польши, Финляндии, Дании и Великобритании отказались платить в российской валюте, и «Газпром» остановил поставки в эти страны.

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В Кремле еще на стадии подготовки шестого пакета говорили, что санкции — это «обоюдоострое оружие». «Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


 

Теги
Олаф Шольц поставки газа поставки нефти независимость
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