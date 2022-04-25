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Общество ,  
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На шахте в Кузбассе объявили эвакуацию из-за подтопления

На шахте «Ерунаковская-8» произошла авария на водоотводе, в момент происшествия там были 211 человек. Их вывели на поверхность. В МЧС сообщили, что один горняк погиб
Фото: «СИБШАХТОСТРОЙ»
Фото: «СИБШАХТОСТРОЙ»

В Кемеровской области, на шахте «Ерунаковская-8», объявили эвакуацию из-за аварии, сообщает региональное управление МЧС.

«Порыв воды произошел. Людей выводят, количество пока не можем сказать», — сообщили РБК в пресс-службе Распадской угольной компании.

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы передают, что на объекте произошел прорыв на водоотливе, в момент происшествия там находились 211 человек. Как уточнили РБК в МЧС, 11 горняков находились в районе аварийного участка; десять из них вышли, один погиб.

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«Все остальные 200 человек выходят сами на поверхность, их жизни ничего не угрожает», — сообщили ТАСС в ведомстве. «Интерфакс» ранее сообщал со ссылкой на источник, что погибли двое.

В Распадской угольной компании сообщили РБК, что к 10:00 мск всех вывели на поверхность. Кемеровская прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Шахта «Ерунаковская-8» расположена в Новокузнецком муниципальном районе, она находится под управлением Распадской угольной компании. Ее ввели в эксплуатацию в 2013 году. Среднегодовая добыча составляет около 2,5–3 млн т угля, запасы шахты оцениваются в 300 млн т.

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24 марта авария произошла на шахте «Осинниковская» в Кузбассе, там обрушилась порода. Под завалами погиб человек, работу шахты приостановили на 90 суток.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Екатерина Костина Екатерина Костина
шахта Кемеровская область эвакуация подтопление авария МЧС

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