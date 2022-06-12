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Observer узнал о нехватке таксистов в Британии из-за роста цен на бензин

BRENT BRENT $121,05 -2,02%

В Великобритании на фоне роста цен на бензин усугубилась тенденция с дефицитом таксистов, согласно последним данным, только сервису Uber не хватает порядка 10 тыс. человек, сообщила газета The Observer.

Таксисты начали массово уходить из профессии еще во времена пандемии коронавируса, однако ситуация усугубилась на фоне резкого роста стоимости автомобильного топлива в 2022 году. Так, стоимость литра неэтилированного бензина 9 июня достигла рекордных 182,3 пенсов (порядка $2,3).

Кроме таксистов в уязвимом положении могут оказаться работники общественного здравоохранения, курьеры и дальнобойщики, пишет газета. Сотрудники этих сфер рассказали изданию, что государственные компенсации не покрывают расходы на топливо, которые им приходится нести на работе. Генеральный секретарь британского профсоюза GMB Гэри Смит заявил, что отдельным категориям граждан приходится «платить за то, чтобы ходить на работу». Глава другого профсоюза Unison Кристина Макэни предупредила, что некоторые его члены могут начать бастовать в ближайшие месяцы.

Суточный рост цен на бензин в Британии достиг рекордных значений
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Фото:Frank Augstein / AP

О том, что в стране планируется массовая забастовка водителей, сообщил польский портал Money. Мероприятие состоялось 11 июня. По замыслу организаторов, автомобилисты должны были подъезжать на заправки государственной компании PKN Orlen, выходить из машин, надевать перчатки и идти за заправочным пистолетом, а затем «думать» о цене и класть его обратно. Таким образом, за счет массового характера акции, водители собирались заблокировать работу 164 заправок компании.

По данным аналитиков сайта e-petrol, которые приводит газета, на неделе с 13 по 19 июня стоимость бензина в Польше должна достигнуть 8,6-8,75 злотых за литр АИ-98 (порядка $2), 7,9-8 злотых за АИ-95 ($1,8) и 7,6-7,7 злотых за тот же объем дизтоплива ($1,7). При этом стоимость автомобильного газа, как ожидается, вырастет до 3,5-3,6 злотых за литр ($0,8).

Стоимость бензина и дизельного топлива в Британии, США и европейских странах растет из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций против России и попыток отказаться от российской нефти. 8 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $124,12 за баррель, став дороже на $3,55 по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до $122,9 за баррель.

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