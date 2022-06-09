Суточный рост цен на бензин в Британии достиг рекордных значений

За сутки рост цен на бензин составил 2 пенса (0,02 доллара). Британская ассоциация автомобилистов предупредила, что, если такие темпы роста сохранятся, то за полный бак водители будут отдавать больше 100 фунтов ($125)

Стоимость литра бензина в Великобритании достигла 180,2 пенса ($2,2), за сутки поднявшись на 2 пенса (0,02 доллара). Это рекордное суточное подорожание за последние 17 лет, пишет Times со ссылкой на ассоциацию автомобилистов (RAC).

По оценкам экспертов, если темпы роста цен топлива сохранятся на таком же уровне, то стоимость полного 55-литрового бака бензина может перейти отметку в 100 фунтов ($125).

Стоимость бензина и дизельного топлива в Британии растет из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций против России и попыток отказаться от российской нефти. 8 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $124,12 за баррель, став дороже на $3,55 по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до $122,9 за баррель. Российская нефть Urals продается с дисконтом: в апреле, по данным Bloomberg, скидка составила $34,8 за баррель у трейдера Trafigura. Как сообщал Минфин, средняя цена экспортной нефти Urals в мае составила $78,81 за баррель.

В Кремле предупреждали, что такое решение ввести эмбарго на российскую нефть «ударит по всем». Вице-премьер России Александр Новак отметил, что в случае введения запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.