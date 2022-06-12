Семеро детей пострадали в ДТП с автомобилями и велосипедами в Подмосковье

В аварии в Луховицком районе Московской области с участием двух автомобилей пострадали 11 человек, в том числе семеро детей-велосипедистов, один человек погиб, передают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Авария произошла вечером 11 июня в поселке Красная Пойма к юго-востоку от Москвы, рассказал собеседник ТАСС в экстренных службах. По его словам, на дороге столкнулись две машины, одна из которых наехала на группу детей на велосипедах. «В результате пострадали 11 человек, из которых семеро — дети, также погиб один взрослый», — сообщил источник.

Пострадавших доставили в Луховицкую районную больницу. Причины аварии пока неизвестны.

По информации МЧС, автомобиль Renault Kaptur сбил велосипедистов, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes ML 350. Затем он съехал в кювет, а Mercedes остался на обочине.

Ранее, 2 июня, ДТП с участием автобуса произошло в городе Химки на Ленинградском шоссе к северо-западу от Москвы, в результате пострадали десять человек. Как уточняли в Госавтоинспекции, водителю стало плохо, он потерял сознание, а автобус врезался в остановку. Среди стоявших на ней пострадавших не было, травмы получили пассажиры автобуса. Всего в салоне в момент аварии находились 20 человек.