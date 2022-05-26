В Подмосковном Раменском произошел взрыв в жилом доме

В Подмосковном Раменском произошел взрыв в жилом доме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В МЧС отметили, что дом не газифицирован, в нем не было установлено газовое оборудование. Вызов в экстренные службы поступил в 14:48, в 15:32 пожар локализован, а в 15:40 пожарные ликвидировали открытое горение.

В СК по Московской области сообщили РБК, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и организовали доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия нашли тело мужчины 1964 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора.

Позже в МЧС подтвердили информацию об одном погибшем в результате пожара.

РБК обратился за комментарием в Минздрав Московской области и в администрацию Раменского городского округа.

21 мая пожар произошел на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском. В 9:34 пожар был локализован на площади 30 кв. м, спустя три минуты локализовали открытое горение. Как рассказали в ведомстве, в результате никто не пострадал.