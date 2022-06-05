Кадыров сообщил об эффективности «новой тактики» в операции на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Военкор «Вестей» сообщил о гибели генерал-майора Кутузова в Донбассе Политика, 21:24
В Петербурге арестовали японского повара по обвинению в истязании детей Общество, 21:21
В Молдавии по запросу Белоруссии задержали украинского депутата Политика, 21:16
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 21:09
Автогол уроженца России лишил сборную Украины путевки на чемпионат мира Спорт, 20:56
Патриарх Кирилл предложил включить основы православия в программу школ Общество, 20:43
Бросивший файер на трибуны игрок подрался с партнером по сборной Бразилии Спорт, 20:32
В Греции сообщили о передаче «невероятного количества» оружия Украине Политика, 20:31
Кадыров сообщил об эффективности «новой тактики» в операции на Украине Политика, 20:17
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 20:06
Ваноли назвал верным свое решение не покидать «Спартак» по ходу сезона Спорт, 20:05
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заразился коронавирусом Общество, 20:00
Reuters узнал о разрешении США поставлять нефть из Венесуэлы в Европу Бизнес, 19:50
Рууд назвал Надаля великим чемпионом и пожелал продолжить карьеру Спорт, 19:41
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Кадыров сообщил об эффективности «новой тактики» в операции на Украине

Фото: RKadyrov_95 / Telegram
Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Российские военные начали применять «новую тактику» в спецоперации на Украине, она показала свою эффективность, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«На этот раз наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха (в ЛНР. — РБК). По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники», — написал Кадыров.

В чем именно заключается новая тактика, глава Чечни не указал, однако отметил, что украинские военные пытаются «спасти свои шкуры от артобстрелов» и «постоянно перемещаются по разным точкам». К посту он прикрепил видео с кадрами обстрелов и передвижения военных.

Новая стратегия, по словам Кадырова, «полностью себя оправдала».

Кадыров посоветовал Зеленскому, как спасти Украину
Политика
Рамзан Кадыров

2 июня Кадыров в ходе рабочего визита в Москву встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Как сообщил глава Чечни, они обсудили дальнейшие задачи спецоперации на Украине и меры повышения эффективности наступления. По словам Кадырова, Шойгу «определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики», что должно привести к росту «эффективности наступательных маневров» и «проведению спецоперации в более ускоренном темпе».

Чеченские военные участвуют в спецоперации на территории как Луганской, так и Донецкой областей. В частности, как сообщал Кадыров, они принимали участие в боях за Мариуполь, Северодонецк, Попасную, Лисичанск и другие города.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andres Kudacki / AP Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты
Статьи
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Maja Hitij / Getty Images Налоговые нюансы: что надо иметь ввиду при открытии бизнеса в Армении
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Теги
Рамзан Кадыров ЛНР Военная операция на Украине
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Кадыров показал кадры уничтожения американских гаубиц в Лисичанске
Политика
Кадыров обвинил «Россию 24» во вранье о ситуации в Северодонецке
Политика
Кадыров объявил об отправке очередной группы бойцов в Донбасс
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter