Кадыров сообщил об эффективности «новой тактики» в операции на Украине

Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Российские военные начали применять «новую тактику» в спецоперации на Украине, она показала свою эффективность, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«На этот раз наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха (в ЛНР. — РБК). По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники», — написал Кадыров.

В чем именно заключается новая тактика, глава Чечни не указал, однако отметил, что украинские военные пытаются «спасти свои шкуры от артобстрелов» и «постоянно перемещаются по разным точкам». К посту он прикрепил видео с кадрами обстрелов и передвижения военных.

Новая стратегия, по словам Кадырова, «полностью себя оправдала».

2 июня Кадыров в ходе рабочего визита в Москву встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Как сообщил глава Чечни, они обсудили дальнейшие задачи спецоперации на Украине и меры повышения эффективности наступления. По словам Кадырова, Шойгу «определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики», что должно привести к росту «эффективности наступательных маневров» и «проведению спецоперации в более ускоренном темпе».

Чеченские военные участвуют в спецоперации на территории как Луганской, так и Донецкой областей. В частности, как сообщал Кадыров, они принимали участие в боях за Мариуполь, Северодонецк, Попасную, Лисичанск и другие города.