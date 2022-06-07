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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о «массированном наступлении» на позиции ВСУ в ЛНР

Чеченские военнослужащие совместно с российскими воинскими подразделениями и бойцами Луганской Народной Республики (ЛНР) ведут массированное наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, военные уничтожают принадлежащую противнику военную технику и оборонительные позиции, а также изымают оставленное вооружение. К своему посту Кадыров прикрепил видеоролик с кадрами с места боевых действий.

Кадыров сообщил об эффективности «новой тактики» в операции на Украине
Политика
Фото:RKadyrov_95 / Telegram

5 июня Кадыров заявил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации начали применять «новую тактику», которая показала свою эффективность. С ее помощью военные уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха на территории ЛНР, писал он. В чем конкретно заключается новая тактика, Кадыров не пояснял, но указывал, что она «полностью себя оправдала».

Россия с 24 февраля ведет военную спецоперацию на Украине. Как говорил президент страны Владимир Путин, она необходима для защиты мирного населения Донбасса от «геноцида», «денацификации» и демилитаризации Украины. 

Теги
Рамзан Кадыров ВСУ Украина наступление
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